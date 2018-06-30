好多電火球！蘇貞昌推首支競選廣告 「最大亮點」是…

民進黨新北市長參選人蘇貞昌推出首支競選廣告，以招牌光頭為文創，網友讚「超有創意」！（翻攝自YouTube影片）

2018-06-30 22:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來以直播作為活動及政策宣傳，獲得熱烈迴響。蘇貞昌今天晚間推出首支競選廣告，預告競選辦公室公用空間將啟用，其中，影片以自己的招牌光頭為主角，成為全片最大亮點，網友稱讚「超有創意」！

在搖滾樂襯托下，只見蘇貞昌的招牌光頭幾乎佔據整個畫面，像是宇宙中的地球旋轉，最後蘇貞昌帥氣地穿上合身西裝、整好袖口、調整鏡框，充滿自信地走在1000多顆LED燈泡組成的動態牆前，秀出競選主視覺「衝！新‧新北」的字樣。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，7月2日競選辦公室公用空間將首度曝光，邀請媒體參觀競選辦公室的陳設，屆時將由蘇貞昌展示新北市29區特展模型、媒體發稿區以及供市民打卡的燈泡牆，7月3日對外開放。

黃韋鈞說，這支預告片是用蘇貞昌充滿特色的頭作文創，以3D建模拍攝，來自年輕團隊的創意，宣示無論是這次選戰，或是未來在新北市的施政，蘇貞昌都會廣納新世代的創意、新時代的技術，讓新新北走向未來，更新、更好。

另外，影片背景是以1000多顆燈泡組成的牆面，代表著蘇貞昌規劃的未來，要把新的新北，打造成1000萬人的舞台，讓新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、基隆市這個生活圈的1000萬人，一起發光發亮，演出精彩。

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