保姆質疑準公共化托育政策 林佳龍允諾與中央溝通

2018-06-30 21:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕針對行政院0至2歲準公共化托育政策，台中市托育人員發展協會陳情希望中央儘速公布相關配套、托育費用回歸市場機制…市長林佳龍今與多位協會幹部面談，允諾將結合原有的托育一條龍政策，不只讓市民持續享平價托育，也確保托育人員權益。

林佳龍在市府會面協會理事長鍾情婷及多位協會理事，鍾理事長首先感謝林市長先前主動請地方立委召開協調會，建請中央參考台中托育一條龍政策，直接將托育補助提供家長，中央採納台中經驗，減輕托育人員負擔。

鍾理事長也代表保姆提出更深入訴求，希望中央除了儘速公布準公共化托育政策相關配套措施外，也盼托育費用回歸市場機制、托育政策座談會能辦在假日，並遞交陳情書。

林市長接過陳情書並簽署同意書，允諾無論中央政策如何制定，市府將結合原有的托育一條龍，除全力維護托育人員權益，也持續讓台中市民平價托育，創造家長、托育業者、政府三贏。

林市長也回應協會訴求，他說，行政院版本定案後，市府若進行政策說明及宣導，將考量托育人員的工作性質，盡量選擇假日舉行，讓家長、居家托育人員能夠出席參加，更加了解政策內容。

林市長強調，中央與地方在考量政策的面向有差異，中央著眼全面性考量政策，但可能因此忽略地方差異，齊頭式平等的做法對其他縣市來說或許是加碼，但對托育政策走在前面的台中來說，卻可能影響到保母，也衝擊托育機構，呼籲中央儘快制定準公共托育化政策相關配套，他也將持續與中央保持溝通。