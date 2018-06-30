侯友宜秀「發票牆」 王威中：國稅局快查任美玲逃漏稅

2018-06-30 19:50

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午親上火線，大動作召開記者會澄請文大宿舍案爭議，並指綠營刻意抹黑栽贓。對此，台北市議員王威中回批，記者會根本避重就輕，對於關鍵的土地租金逃漏稅問題，完全避而不談，侯友宜提出的「證據」僅是又昱公司的發票，而非妻子任美玲個人的繳稅證明，形同坐實任美鈴逃漏稅的鐵證，侯友宜為自己打開通往地獄的大門，希望國稅局儘快查明。

侯友宜在記者會上說，妻子任美玲過去是以土地價值換成又昱公司股份，既然有入股又昱公司、為合夥關係，就不再另算土地租金。不過，王威中列舉財政部訴願決定書，及最高法院判例指出，證明司法與稅務機關見解租金雖由其中一位管理人收取，但據此收益的個人稅金應該要照繳；言下之意，不管又昱公司如何處理每年盈餘，股東都會遭到稅捐機關依照股份推定利得，並要繳交個人所得稅，「侯友宜的說法等於承認任美玲沒繳這筆租金的所得稅」。

王威中指出，侯友宜記者會牆壁上貼滿又昱發票，想學柯文哲當年回應MG149的做法，但發票只能證明又昱公司的確有收到文化大學的租金，但不能證明任美玲最後有沒有逃稅，侯友宜該貼在牆壁上的是任美玲歷年的稅單跟繳稅證明；王威中呼籲，侯友宜應說清楚，這筆每年近千萬的利潤跑哪去？夫妻是否有繳所得稅？

王威中更質疑，侯友宜在記者會中頻頻強調，沒有找新北市官員赴北市府為宿舍關說，但從日前北市官員的「備忘錄」證實，新北官員來台北市就是想為文大宿舍的土地使用解套，「若非受侯家之託，官員哪會如此熱心？」