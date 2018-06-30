侯友宜親上火線澄清文大宿舍案 蘇辦：越說越模糊

國民黨新北市長參選人侯友宜今天親上火線，召開記者會說明文化大學宿舍案爭議。（記者陳志曲攝）

2018-06-30 19:22

〔記者賴筱桐、翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天親上火線，召開記者會說明文化大學宿舍案爭議，蘇貞昌競選辦公室表示，侯友宜越說越模糊，唯一不變的是，與文化大學簽約的租金還是照樣每年調漲5％，契約期滿後，侯友宜可以增加4.3億元收入。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，侯友宜經過24天後，終於願意面對社會大眾質疑，但遺憾的是，侯友宜還是沒有正面回應。事實證明，文大宿舍就是侯家的財產，與侯友宜一開始謊稱全是「太太娘家的財產」截然不同，侯友宜對此沒有說明。

黃韋鈞質疑，原先宣稱要讓記者「問到飽」的記者會，卻限制媒體發問時間和內容，整場記者會開下來，只留下更多的疑問。

黃韋鈞說，侯友宜的記者會只證明一件事，文化大學大群館確實是侯家的財產，也證明從1997年至今，侯家已經賺了2.48億，到2026年契約期滿為止，侯家將可賺取4.3億，而且以每年漲5％的暴利在收租。

黃韋鈞指出，侯友宜只說，買土地花了200多萬，蓋宿舍花了3600萬，卻避重就輕的只說公司是合法登記、合法繳稅，沒有回應公司是否為一人公司，女兒當公司負責人，是否為逃漏稅的人頭公司。

黃韋鈞說，如果侯友宜真的認為一切合法，就應該公布從友友到又昱公司歷年股權的移轉過程，把一切攤在陽光下，畢竟從1997年迄今，侯家公司賺了2億多元；侯辦的聲明稿也承認又昱公司沒有聘請任何專職員工，但為什麼年收租金那麼多？何以侯友宜申報的財產卻每年下降那麼多？針對外界對其財產不明的質疑，侯友宜仍避而不答。

黃韋鈞強調，文大宿舍案從6月7日被議員踢爆至今已經24天，外界一再期待侯友宜把種種質疑說清楚，遺憾的是，今天的記者會，侯友宜還是避重就輕，很多疑點都沒有講清楚，記者會「有開等於沒開」。

而蘇貞昌今晚到新莊鎮安壇蕭府王爺參加宮慶活動，被問到侯友宜大動作反駁文大宿舍案8點爭議，他說，今天都在外面跑行程，「所以不曉得他（侯友宜）說什麼」。

蘇貞昌說，他今天發表新北市的都更政策，整天行程滿檔，到目前為止不曉得侯友宜在記者會上說了什麼。

媒體再追問，先前他曾質疑文化大學大群館是不安全的環境，但侯友宜今天提出證據證明歷年公安檢查合格，蘇貞昌只說，這是前台北縣長周錫瑋所講，他有聽過。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜大動作開記者會澄清文化大學宿舍案爭議，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，侯友宜越說越模糊，唯一不變的是，與文化大學簽約的租金還是照樣每年調漲5％，契約期滿後，侯家可以增加4.3億元收入。（蘇貞昌競選辦公室提供）

    國民黨新北市長參選人侯友宜大動作開記者會澄清文化大學宿舍案爭議，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，侯友宜越說越模糊，唯一不變的是，與文化大學簽約的租金還是照樣每年調漲5％，契約期滿後，侯家可以增加4.3億元收入。（蘇貞昌競選辦公室提供）

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚到新莊鎮安壇蕭府王爺參加宮慶活動。（記者葉冠妤攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌今晚到新莊鎮安壇蕭府王爺參加宮慶活動。（記者葉冠妤攝）

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