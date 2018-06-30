侯友宜親上火線澄清文大宿舍案 蘇辦：越說越模糊

國民黨新北市長參選人侯友宜今天親上火線，召開記者會說明文化大學宿舍案爭議。（記者陳志曲攝）

2018-06-30 19:22

〔記者賴筱桐、翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天親上火線，召開記者會說明文化大學宿舍案爭議，蘇貞昌競選辦公室表示，侯友宜越說越模糊，唯一不變的是，與文化大學簽約的租金還是照樣每年調漲5％，契約期滿後，侯友宜可以增加4.3億元收入。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞說，侯友宜經過24天後，終於願意面對社會大眾質疑，但遺憾的是，侯友宜還是沒有正面回應。事實證明，文大宿舍就是侯家的財產，與侯友宜一開始謊稱全是「太太娘家的財產」截然不同，侯友宜對此沒有說明。

黃韋鈞質疑，原先宣稱要讓記者「問到飽」的記者會，卻限制媒體發問時間和內容，整場記者會開下來，只留下更多的疑問。

黃韋鈞說，侯友宜的記者會只證明一件事，文化大學大群館確實是侯家的財產，也證明從1997年至今，侯家已經賺了2.48億，到2026年契約期滿為止，侯家將可賺取4.3億，而且以每年漲5％的暴利在收租。

黃韋鈞指出，侯友宜只說，買土地花了200多萬，蓋宿舍花了3600萬，卻避重就輕的只說公司是合法登記、合法繳稅，沒有回應公司是否為一人公司，女兒當公司負責人，是否為逃漏稅的人頭公司。

黃韋鈞說，如果侯友宜真的認為一切合法，就應該公布從友友到又昱公司歷年股權的移轉過程，把一切攤在陽光下，畢竟從1997年迄今，侯家公司賺了2億多元；侯辦的聲明稿也承認又昱公司沒有聘請任何專職員工，但為什麼年收租金那麼多？何以侯友宜申報的財產卻每年下降那麼多？針對外界對其財產不明的質疑，侯友宜仍避而不答。

黃韋鈞強調，文大宿舍案從6月7日被議員踢爆至今已經24天，外界一再期待侯友宜把種種質疑說清楚，遺憾的是，今天的記者會，侯友宜還是避重就輕，很多疑點都沒有講清楚，記者會「有開等於沒開」。

而蘇貞昌今晚到新莊鎮安壇蕭府王爺參加宮慶活動，被問到侯友宜大動作反駁文大宿舍案8點爭議，他說，今天都在外面跑行程，「所以不曉得他（侯友宜）說什麼」。

蘇貞昌說，他今天發表新北市的都更政策，整天行程滿檔，到目前為止不曉得侯友宜在記者會上說了什麼。

媒體再追問，先前他曾質疑文化大學大群館是不安全的環境，但侯友宜今天提出證據證明歷年公安檢查合格，蘇貞昌只說，這是前台北縣長周錫瑋所講，他有聽過。