時力苗縣議員參選人成立競辦 Freddy、洪慈庸到場力挺

2018-06-30 18:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量在苗栗縣第5選區（頭份、三灣、南庄）推出的議員參選人曾玟學，今天在頭份市土牛里聖賢宮旁成立競選辦公室。出席的時力黨籍立委洪慈庸說，選民結構與她的選區很類似，希望鄉親全力支持。

時力苗栗黨部主委邱顯智、立委林昶佐、洪慈庸、秘書長陳惠敏及東吳法律系教授胡博硯、頭份市長徐定禎等人都到場祝賀，並一同以花苗儀式象徵深根地方，重下改革新苗。

洪慈庸說，這個地方讓她很有感覺，和她的選區很類似，都是非都會區但新興有許多外來人口的區域，這樣的結構確實比較辛苦，開放程度還不如大城市，政治上的樣態也較沒這麼多元，過去有許多很多勢力盤根錯節，相對台北、台中等地更來的辛苦。

洪慈庸也說，曾玟學跟她的家庭背景很相似，都是來普通的家庭，沒什麼厲害人物撐腰，因此最需要的就是所有鄉親的支持，並懇請鄉親給有抱負但是沒有包袱的年輕人機會，一起做曾玟學最堅強的後盾。

林昶佐則說，希望鄉親們可以幫忙告訴大家，在地的年輕人不斷流失，有年輕人願意來做辛苦的事情，一定要來支持，一起努力促成改變，讓更多年輕人回來，希望大家幫忙一票拉一票。

陳惠敏說，苗栗是一個很特別的地方，有很多年輕人在這個地方確立了自己未來要走的方向。苗栗並不是一個好經營的地方，但時代力量很早就想在此設立據點，這是很有指標性、很有意義的地方，希望有不一樣的變化。

胡博硯說，時代力量可能遲到，但絕對會到，時力一個很年輕的政黨，擁有和這片土地所有人一樣的熱情，願意了解、願意努力、願意一起來做任何的參與。