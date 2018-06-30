文大宿舍影響民調才出面？ 侯友宜澄清無關

2018-06-30 17:28

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜身陷文大宿舍爭議案數週，今臨時通知召開記者會，由侯友宜親上火線逐一說明，現場有媒體問侯，今天特地取消行程開記者會，是否是民調數字有所變化？侯友宜說，「與民調無關，與任何事都無關。」

侯友宜表示，今天召開記者會與民調無關，只是他在這期間再三忍讓，希望選舉能回到主軸，但盼不到別人願意走這條路，只好站出來。

侯說，台灣就這麼小，走到哪裡都是朋友，有必要為了選擇搞成這樣嗎？台灣不需要再用負面選舉的方式製造對立與分裂。

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