陳其邁：行銷大樹鳯梨、玉荷包到國際市場

2018-06-30 17:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁的「傾聽之旅」，今天來到大樹區姑山倉庫，他強調未來要透過農業升級，打造大樹成為高雄綠農山城，把鳯梨、玉荷包賣到國際市場。

包括前高雄縣長余政憲、立委邱議瑩、市議員張勝富、林芳如、邱俊憲、沈英章，議員參選人江瑞鴻，及當地里長、農會理事長、總幹事等人都到場支持，陳其邁一入場，鄉親就高喊「凍蒜」，展現高人氣。

陳其邁說，他長期關心農產價格，尚未進入產季前，就打電話給農會總幹事關心狀況，「也不管他睡了沒」，前陣子他更與邱議瑩在立法院促銷玉荷包、鳳梨等農產品。

陳其邁指出，大樹未來的發展，要透過農業升級、觀光衝刺，將大樹打造為綠農山城，應加速農業技術升級，並整合產銷履歷、建置完善冷鏈系統，搶攻歐美日等高端消費市場，讓農民真正「賺有錢」。

陳其邁表示，大樹的交通系統，未來要以台29線為骨幹做整體規劃，配合國道10號末端建置交通轉運及農特產物流中心，串聯舊鐵橋濕地公園、九曲堂鐵道園區、佛光山佛陀紀念館及義大世界等景點，讓觀光帶動地方農業發展。

陳其邁也指出，大樹的好山好水是高雄的瑰寶，由於老人比例高，未來他會結合週邊四大醫學中心，並增加服務據點，提升長照即時到府服務，照顧長輩。