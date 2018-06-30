文大宿舍爭議 侯友宜：當年蓋樓跟喪子有關

2018-06-30 16:48

〔記者葉冠妤／新北報導〕文大宿舍爭議案延燒數週，國民黨新北市長參選人侯友宜備受外界質疑，民進黨對手蘇貞昌也多次批侯不誠實面對，侯友宜今下午4點在國民黨新北市黨部召開記者會，親上火線說明文大案，期間感性提及，當年大群樓興建的由來，與他喪子有關。

侯友宜開場就表明，這是他第一次舉行選舉的正式記者會，因為文大案，他被民進黨鋪天蓋地抹黑，他一再忍讓，「夠了!」再也無法忍受，他想回到正面論述、談論政策，這是他今天舉行記者會最重要的目的。

侯高聲說，就算他最後選贏了新北市長，民眾對他的人格特質產生質疑，更連喊了2次「這樣對新北市民公平嗎？公平嗎？」

接著侯友宜針對8項爭議釋疑，他先反駁土地95%都是他家所有，也非花費7千萬購得，而是花了200多萬購得5%，房子的造價工程費是3600萬，侯更指出合約書今天就在記者會現場，「說我貪污、5億探長，熟可忍、熟不可忍。」

話鋒一轉，侯感性提及，當初蓋這間房子是岳家所提議，民國81年他的兒子意外過世，當時他太太在一間餐廳當會計，丈母娘當著他的面講，因為他當刑警無法照顧家庭，「好好的孫子，給你顧到死」，希望他的太太把工作辭掉，讓侯就專心奉獻國家，岳家幫他顧妻女，「這是丈母娘的一番好意。」

侯強調，他之所以在外出生入死，無後顧之憂，最感恩的就是他的岳家，土地、錢都是岳家出的，人家要幫忙顧他的家庭，作為女婿不感恩，還要說什麼？有丈母娘照顧他家庭，才有今天的侯友宜，他一輩子沒做過貪污的事，卻被糟蹋，「我對得起我的家人、娘家嗎?」這是他在這次爭議過程中最不能忍受的事情。

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