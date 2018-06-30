文大宿舍爭議 侯友宜出示文件與證據自清

2018-06-30 16:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍案風暴，爭議持續延燒，今天下午侯友宜親自召開記者會說明，並拿出所有文件及證據，一一回應外界質疑。侯友宜嚴正表示，榮譽是他的生命，民進黨用這種「骯髒步」說他貪汙、鑽法律漏洞，他「凍抹條」！

侯友宜走進會場時，神色相當輕鬆，逐一和在場媒體握手寒喧。侯友宜說，這是他第一次出來選舉，也是選舉過程第一次舉行正式記者會，這段時間文化大學宿舍議題，民進黨全國、全黨民代鋪天蓋地不斷的抹黑，「照三頓唸我」，他一再忍讓，希望回到正面論述。

侯友宜說，台灣需要團結，不需要衝突、分裂，不需要對立，更不可以製造仇恨， 他出來選舉，期許為新北市的民眾帶來未來的希望，結果民進黨用這種方法，不要回到正途論述政策，他強調，「用負面選舉，夠了！我要終止這樣的負面選舉，找回我參選的價值。」

侯友宜認為，選舉不是只有輸贏，選舉是要選一個市長的人格特質，能夠為新北市帶來什麼城市價值，如果今天不把這些事情說清楚，「就算我選贏了，民眾對我的人格特質產生不信任感與質疑，對我的未來、對市民公平嗎？」

侯友宜強調，他是警校出身的，心中永遠有個信念，「國家、正義、榮譽，榮譽是我的生命」，今天民進黨用這種「骯髒步」說他是貪汙、鑽研法律漏洞，對38年來奉公守法、為國家奉獻的他而言，「我凍抹條，我無法忍受」。

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