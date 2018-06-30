張景森：境外包機進出台灣南部東部 研議提高補助

2018-06-30 16:49

〔記者李欣芳／台北報導〕為提振台灣南部及東部觀光，並減少中國觀光客減少的衝擊，行政院與交通部觀光局正共同研議，擬提高外國觀光客透過境外包機來台到南部或東部旅遊的包機補助，行政院政務委員張景森接受本報訪問表示，目前正研議境外包機進出的機場若是在台灣南部或東部，將予以更多的補助。

由於蔡政府不承認九二共識，中國抵制其觀光客組團來台，張景森說，目前外國觀光客來台總人數其實並未減少，但因多集中在北部，陸客團以前環島會到中南部或東部，因此要提振南部與東部的觀光。

目前傳出交通部依據觀光局的推動境外包機旅客來台獎助要點，規畫加碼獎助，包機從桃園、松山以外機場進出，以每來回架次申請，韓國地區獎助金額擬從750萬韓元（約20萬台幣）提高到850萬韓元（約23萬台幣），日港澳陸及菲律賓以外地區，獎助金額更從5000元美金（約15萬台幣），大幅提高到8000元美金（約24萬台幣），其他地區則暫不調整。

張景森表示，以前陸客團環島旅遊就會擴及中南部等地，但現在陸客減少，使台灣南部、東部的觀光受到影響，新增的外國觀光客，又多集中在北部，因此，政府要針對這種現象進行改善，以提振觀光。

張景森說，目前是希望境外包機進出的機場若是在台灣南部或東部，將給予更多的補助，至於是哪些外國遊客的包機？他表示，希望不限定國家。