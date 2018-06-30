不只做馬桶！和成研製防彈陶瓷 雲豹甲車採用

雲豹甲車使用陶瓷複合外掛裝甲。（資料照，陸軍司令部提供）

2018-06-30 16:18

［記者羅添斌／台北報導〕國內知名衛浴設備品牌和成集團，不只是做馬桶等衛浴設備，和成研製的防彈陶瓷更已運用在雲豹裝甲及防彈衣上，可以充分保護官兵及警察生命安全。

軍方雲豹甲車的正面（斜式）部分就是採用和成公司生產的陶瓷複合式外掛裝甲，另在車頂機槍的擋板，也是使用和成的防彈片。

除了雲豹甲車之外，相關人士今天透露，我國向美國採購的AAV7兩棲突擊車，車上也有外掛式的反應裝甲，和成有信心可以做到同樣的防彈水準，未來希望有機會能夠承製類似的防彈裝備。

和成集團將參與今年9月27日在高雄舉行的海事船舶及國防工業展，為了替展覽熱身，和成集團率先曝光該公司參與國防工業的技術成果。

和成公司指出，和成集團與國立中山科學研究院合作，以高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷（六角形、四角形）、防彈板（IIIA級、III級、IV級）、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等，藉由軍品釋商計劃達到提升業界技術。

該公司科技材料處代表黃介儒說，因陶瓷材質較鋼板為輕，並採用模組化設計，損壞可做局部更換以利維修，目前將陶瓷防彈運用於國內自製的雲豹甲車上，不僅維持靈活運轉操控，更滿足提升甲車內部戰鬥員安全設計。

黃介儒說，子彈打來的時候，用陶瓷的硬度摧毀彈尖，他犧牲小我完成大我，模組化的設計也是因為這樣，這個壞了，你模組化可以換。