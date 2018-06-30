柯辦新書簽名會 姚文智：大家各憑本事

2018-06-30 15:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今晚將為新書《光榮城市》舉辦簽名會，書中除附「柯語錄」，也是北市3年來市政推動的政績總整理。對此，民進黨台北市長參選人姚文智表示，沒關係啊！大家都在選舉，就各憑本事，態度顯得相當泰然自若。

姚文智按照選舉步驟與行程安排，今日下午前往內湖區大湖公園旁的一處小吃卡拉OK店，與內湖南港區黨籍北市議員王孝維舉辦問政說明會，姚文智笑說，卡拉OK店很有創意，選舉不必拘泥什麼形式，可以在意麵店、海產店甚至深夜食堂，該場說明會有4、50名支持者到場支持。

姚文智表示，問政說明會一場比一場還熱烈，讓他對地方聲音更加了解，漸入佳境，對地方聯合競選情況愈來愈清楚，他確信在所有問政說明會都舉辦完之後，局面會翻轉。

姚文智提到，這次市長選舉是繼前市長陳水扁1994年以來再次出現三足鼎立的局面，他定調這次選戰主軸以政策為主，因此接下來會把市政願景想法更明確讓市民了解。

姚批評馬、郝在北市執政16年，成績令人不滿意，只有陳水扁執政時徹底改變北市官僚文化、積極投入建設。他也會用更明確、強烈、綿密的政策，與市民溝通，舉例來說以青年政策，他提出要成立青年發展局，用新成立局處解決世代差異的問題。