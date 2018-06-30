「多角度傾卸車」救援省時 國防工業展廠商秀技術

金賓汽車研製的多角度傾卸車，車上物資可往後傾卸，或是向左向右傾卸，大幅縮短作業時間。（記者羅添斌攝）

2018-06-30 15:06

〔記者羅添斌／台北報導〕兩年一度的「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」將於9月27日至30日在高雄展覽館隆重登場，參與廠商則是搶先曝光最新國防工業相關技術，其中，金賓汽車首度公開自行研製「多角度傾卸車」，可利用三面傾倒技術節省救援時間。

相關人士今天指出，第一批生產的7輛多角度傾卸車，已交由工兵部隊使用，另外，廠商研製的最新型化學消防車，預計今年8月也將進入部隊服役。

金賓汽車副總李大勇說，多角度傾卸車可以在狹小空間進行搶救及支援任務，傳統的傾卸車只能將車上物資往後傾卸，多角度傾卸車則是還可以向右傾，或是向左傾，車輛不必調頭就可執行任務，可以大幅縮短時間。

相關人士說，基於配合國防政策，金賓汽車已在包括漢光演習在內的大小演習中，出動各式車輛隨行游修，而金賓汽車的工作人員有很大的比例是從軍中退伍，從研發設計、製造銷售到保養維修，提供「人、料、油」一條龍式的服務，為國軍節省單位建制、人員訓練及軟體投資等相關費用。近年來，金賓汽車逐漸轉型，不斷引進多款重型機械設備以及各型輪型車輛，並擔負起維修保養之責，成為國軍部隊重要伙伴之一。