台灣未發展核武 國際原子能總署連續12年認證

2018-06-30 14:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕核武是毀滅性武器，國際對其態度一向嚴謹以待，台灣因人才濟濟，且是核電使用國家，也曾有秘密發展核武的傳聞，不過我國已經連續12年通過國際原子能總署「所有核物料均用於核能和平用途」的認證，證實台灣「不發展、不生產、不取得、不儲存、不使用」核武的一貫政策。

原能會指出，我國早於1965年加入總署核子保防體系，雖自1971年退出聯合國，不再成為總署的會員國，但堅持核能和平應用的政策從未改變，一直秉持「防止核武器蕃衍條約」精神，並依據總署、美國、中華民國3邊核子保防協定及其補充議定書與總署合作執行核子保防作業，全力防堵核武器。

原能會表示，2017年總署核子保防體系涵蓋全球181個國家。世界各國被宣告成為「所有核物料均用於核能和平用途」的國家，必須經過總署一套完整而嚴謹的調查與評估作業，包括相關物料資料提報、定期視察、無預警視察、補足性進入、透明度訪查、現場訪談、環境擦拭取樣等，並須每年審查再確認。

原能會說，我國自2007年起首度被總署宣告為所有核物料均用於核能和平用途的國家，在今年（2018年）公佈的「2017年全球核子保防實施總結報告」中，再度被認定「所有核物料均用於核能和平用途」，這已經是連續第12年通過審查，有助於消弭外界對我國有無發展核武的疑慮。