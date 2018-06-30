挺年改遭圍剿 陳世雄被讚「真正去過地獄的人」

2018-06-30 13:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報昨天報導前明道校長陳世雄退休年金從10萬元被砍到7萬元，仍謝謝國家的栽培，不用工作仍能領7萬，他覺得很感恩，此話一出，立即引發反年改人士上陳世雄臉書圍剿，酸他「志在教育部長、想當資政」，上百則留言痛批陳世雄分化族群，得了便宜還賣乖。陳世雄原本還會一一回應，但他說，今天既敢說「真話」他早有心理準備，對於網軍的漫罵、攻擊將不再回應。有學生說「校長，你才是真正的到過地獄的人！那裡有一群永不滿足的餓鬼」。

陳世雄覺得，自己身為農家子弟，有幸受國家栽培，一路讓國家照顧，退休無顧之憂，他感恩國家的照顧，雖然退休金被砍3、4成，他仍覺得很感恩，因為國家年金如果垮了，連一毛錢都領不到，想一想勞工、農民，我們（軍公教）稅繳得沒他們多，但退休卻能領得如此優渥，如果年金不改革，這個國家一會亂。

此言一出，國人一片叫好，欽佩校長講真話，但也惹惱了「反年改人士」，他們紛紛上陳世雄臉書留言、攻擊，酸言「想當資政、教育部長也別那麼露骨」、「如果我月領7萬，我也很感恩」、「退休後兼差領雙薪，當然很感恩」還有人說「你是民進黨的打手，分化族群」。

類似的攻擊留言逾百則，陳世雄起初還會一一回應，但後來不予理會，今天上午po文，「今天既然敢講真話，就不計毀譽，對於這些逆流，本人已有心理準備，因農事繁忙，將不再回應」，他也醒反年改人士，攻擊、誣衊，適可而止，也請注意用詞，勿失態、失去禮貌。