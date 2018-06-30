回鍋參選？馬英九笑應學生：馬哈地92歲 我才68歲

前總統馬英九30日出席「青島東很多派對」第三屆國會青年體驗營「名人講座」，與青年學生暢談自身從政歷程、兩岸關係與當前政治現況。（記者朱沛雄攝）

2018-06-30 13:34

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今早出席國民黨立委舉辦的國會青年體驗營並演講，有學生跟馬說，如果馬再出來選會投他一票，也有馬來西亞僑生希望馬回鍋，馬則笑說，你要我學馬哈地（馬來西亞總理）嗎？更意有所指的說，馬哈地92歲，他才68歲。

馬英九今早到立法院出席國民黨立委舉辦的「青島東很多派對」國會青年體驗營演講，他在會前被媒體詢問是多久沒到立法院？馬表示他正在計算中，媒體也追問，會不會緊張？馬則說：「會唷！」

馬英九在演講時講述他從政經過，並表示，他在總統任內都沒來過立法院，至少8年了，而他在3年前的馬習會，願意在會後根據憲法到立院報告，但民進黨反對﹔雖然他沒當過立委，但從研考會主委、陸委會副主委、法務部長任內，都有到立院答詢，對立院不是很陌生。

馬英九被現場參與的學生提問，陸委會拒絕東南衛視駐台採訪資歷近10年的記者葉青林來台，有輿論認為是侵犯新聞自由？馬認為，這樣滿可惜的，因為大陸記者對台灣的報導很重要，可以增進了解，對台灣有幫助，如果因為大陸對台灣做法太過分，政府忍無可忍，可以在其他地方有作為。

也有學生質疑，國民黨近期的「林為洲事件」，馬英九稱支持制度，但卻支持「換柱」，兩者有何不同？馬則解釋，上次那種情況比較不一樣，新竹縣長提名聽說現在問題已經解決了，但他還沒去問，他的態度就是黨內提名制度早就建立起來，就是協商不成採取全民調。

此外，現場也有提問學生表示，如果馬英九再出來選總統，願意投他一票，也有馬來西亞僑生希望馬「回鍋」，對於學生願意投他，馬低調說，這個問題他就不回答了，但馬則笑著反問馬國僑生，「你要我學馬哈地嗎？」，並意有所指地補充，馬哈地92歲了，但他才68歲。