草屯墓仔埔變植物公園 小英總統讚洪國浩：神奇的魔術師

總統蔡英文（左）致贈有南投縣地圖的棋盤給草屯鎮長洪國浩然正氣（右）祝他年底縣長選舉順利當選。（記者佟振國攝）

2018-06-30 13:10

〔記者佟振國／南投報導〕總統蔡英文今天上午視察南投縣草屯鎮植物公園，對於植物公園前身是禁葬20多年的公墓，長期遭人傾倒廢棄物，稱讚鎮長洪國浩以7年多的時間逐步改造，成為6、7公頃的美麗園區，甚至還能舉辦「墓仔埔也敢睏」露營活動，成為全國創舉，堪稱是化腐朽為神奇的魔術師。

草屯鎮植物公園位於台14線中潭公路旁，目前佔地6、7公頃，鄰近草屯分局、台灣工藝研究發展中心，當地更有從幼兒園到大學完整的學區，植物公園的誕生，成為周邊居民、學生運動休閒的好去處，但許多人沒想到景觀優美的植物公園，前身竟是陰森荒涼的公墓。

總統蔡英文上午11時許前往植物公園視察，聽取鎮長洪國浩對於植物公園軟硬體設施改善相關簡報，植物公園原是鎮內最大的第2公墓，面積20餘公頃，已禁葬20多年卻長期閒置，遭人亂倒廢棄物，公所自2011年分年分期爭取補助經費及自籌配合款改善，遷葬無主墳墓392門，陸續開闢6、7公頃的綠地公園及生態滯洪池，成為鄰近居民休閒活動及學校、機關舉辦活動的好場所，目前持續興建共融式兒童樂園。

為改變民眾對公墓的刻板印象，公所特別舉辦「墓仔埔也敢睏」露營活動，吸引全國各地愛好露營民眾參加，成功打響植物公園知名度。

蔡英文表示，初到草屯植物公園，花木扶疏蟬鳴鳥叫，真的很難想像前身是公墓，鎮長洪國浩施政堪稱是魔術師，也回想8年前洪國浩以南投水利會長競選草屯鎮長，以19票險勝，第2次連任則獲得逾7成選票，足以證明他的施政獲得多數鎮民肯定，更將公所從負債1億8000變成盈餘5億多，令許多公家機關羨慕，今年底洪國浩代表民進黨參選南投縣長，盼能以草屯經驗帶領南投繼續前進。

針對洪國浩提出南投中興新村活化再造，宿舍轉型為只租不賣的青年社會住宅，並發展中部地區青創、文創、農創的創新基地，蔡英文也表示肯定，目前中央國發會也籌組中興新村活化專案辦公室將要進駐，相信在中央、地方全力推動下，中興新村的未來是可以期待的。