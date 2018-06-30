丁守中選情 吳伯雄笑而不答

丁守中（中）今出席中華海峽兩岸客家文經交流協會第三屆第三次會員大會，與會長吳伯雄同台（左一）。（記者蕭婷方攝）

2018-06-30 12:24

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今出席中華海峽兩岸客家文經交流協會第三屆第三次會員大會，與前國民黨主席吳伯雄同台，兩人在會議開始前一同入場，同台約半小時期間互動冷，幾無對談。

吳伯雄被媒體問及對北市長選舉的看法，僅笑答「現在還不能太早下結論」；媒體追問是否對丁守中選情有信心，吳則笑而不答步入會場。