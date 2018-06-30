海巡東南沙官兵 換裝與陸戰隊同級防護頭盔及戰鬥背心

太平島海巡官兵進行火砲射擊訓練。（記者羅添斌攝）

2018-06-30 09:37

〔記者羅添斌／台北報導〕為提振東沙南沙官兵士氣與戰力，資深政府官員今天透露，海巡署已向軍方採購「高性能模組化防護頭盔」以及新式戰鬥背心，做為海巡署派駐東沙及南沙官兵換裝之用，這批頭盔及戰鬥背心，與海軍陸戰隊最新換裝的裝備，型式及規格相同。

派駐東沙及南沙部隊，過去長期是由海軍陸戰隊官兵擔綱，後因國際情勢轉變，政府當局決定改由海巡署接替東沙南沙防務，但執行東沙南沙防務的海巡署官兵，仍必須接受海軍陸戰隊的訓練合格，此外，東南沙防務上的戰備訓練，目前也由陸戰隊協訓，換句話說，東沙南沙的官兵等同於「穿著海巡制服的陸戰隊」。

資深政府官員今天透露，由於海軍陸戰隊官兵已換發新式戰鬥個裝，基於提振東沙南沙官兵士氣及戰力等考量，海巡署東南沙分署已在日前與軍方軍備局第205廠簽訂協議書，向軍採購一批「高性能模組化防護頭盔」及同樣數量的新式戰鬥背心，採購金額達到1270萬元，這批裝備將在今年年底以前交貨。

國防部在今年5月曾公開「高性能模組化防護頭盔」的製作過程，並經實彈測試，抗彈防護值（V50值）每秒達2752英呎，高於軍方要求的2300／秒，加上重量較輕，各項指標均優於使用多年的美製M1鋼盔，證明頭盔品質無虞。