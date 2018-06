正面告訴習近平 美防長：必要時與中國正面遭遇

美國國防部長馬提斯。(歐新社)

2018-06-30 07:34

〔駐美特派員曹郁芬/華府廿八日報導〕美國印太司令部第三艦隊指揮官亞歷山大中將今天表示,台灣能否參加環太平洋軍演必須是美國政府高層做出的決定,目前台灣並沒有提出參加演習的要求。

台灣未要求參加環太軍演

由廿五國參與的二○一八年環太平洋軍演即將展開,亞歷山大中將今晚透過電話舉行國際記者會。他在回答本報記者問題時做了上述表示。

亞歷山大說,美國有台灣關係法,如果台灣要參加這項軍演,必須是由國務院或更高層級做出的決定。

美國國會曾經多次在國防授權法案中要求美國邀請台灣參與環太平洋軍演。今年國會則明確在國防授權法中要求美國不再邀請中國參與這項演習。

被問到今年環太平洋軍演為何不邀請中國,以及中國缺席的影響時,亞歷山大說,中國在南海的軍事化與環太軍演「包容,遵守國際法律及規範」的原則不一致,美國高層領導人認為中國的作法不符這項軍演的宗旨,所以決定不邀中國。

亞歷山大說,美國國防部長馬提斯在中國訪問了四十八小時,見到中國國家主席習近平與高層國防官員,馬提斯非常明確地表示了美國的立場:美國會在可能的情況下與中國合作;但也會在必要時與中國正面遭遇(We will cooperate with China where we can, but we will confront China where we must.)。

中國在南海造島 不符國際法

亞歷山大表示,中國在南海造島並把武器置於其上,是不符國際法與規範的。不過他強調,環太軍演不是針對任一個國家,而是與印太地區的夥伴一起訓練。

他說,中國缺席最大的損失是失去和大家建立關係的機會。環太平洋軍演是全球最大的海上演習,演習目的最重要的是建立關係,如果區域內有危機及人道救援的情況,甚至需要一起打擊海盜,就可以向朋友求援,關係在這時候就發揮作用。

美國第三艦隊司令部設在加州聖地牙哥的洛瑪角海軍基地,任務在確保美國與友邦在環太平洋的海上貿易及石油交通路線的順暢。全球規模最大的環太平洋軍演從一九七一年開始,今年已經是第廿六屆。巴西、以色列、斯里蘭卡與越南今年首次參與,而厄瓜多與土耳其今年首次派出觀察員。