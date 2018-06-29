暴力阻撓「割闌尾」 中市里長廖振源丟官

2018-06-29 19:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市南屯區寶山里長廖振源對「割闌尾」志工動粗，被判刑4月、可易科罰金12萬元、褫奪公權1年確定，廖振源將失去里長職務。市府民政局今表示，廖所遺任期不足2年，不再補選，且因褫奪公權1年，也不能再參加年底選舉。

判決指出，2014年選舉投票日，一群「割闌尾」志工在寶山里的文山國小投開票所前，尋求路人連署罷免國民黨立委蔡錦隆，廖振源騎電動機車經過，出手阻擋攝影的柯姓志工，辱罵並動手毆打柯，拉扯、抓傷柯的臉部和肩膀，台中地檢署起訴廖男。

台中地院一審認定廖是未遂犯，判3月徒刑、褫奪公權1年，廖與檢方都上訴；二審高中高分院依據現場錄影，認為廖振源確實使用暴力手段妨害罷免活動，且當天的活動因暴力妨害而中止，構成「既遂」，改判4月。全案上訴至最高法院，最高院評議後認定二審判決沒有違背法令，量刑也適當，駁回上訴，全案確定。

民政局指出，依據地方制度法第82條規定，里長所遺任期不足2年者，所以寶山里長不再補選，又因廖被褫奪公權1年，至年底選舉日尚未復權，所以廖不能參加年底選舉。記者致電廖振源，但電話轉接至語音信箱，目前仍未獲回應；而廖里長的友人透露，廖里長得知判決後，心情十分沈重。