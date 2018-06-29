林智堅力推「小城大戰略」 遠見總體競爭力調查竹市創最佳成績

2018-06-29 20:42

〔記者王駿杰／新竹報導〕號外！「遠見雜誌」今天公布「2018年全國縣市總體競爭力調查」結果，新竹市連三年蟬聯六都以外第一名，今年更進步到全國第二名，並在9大面向、一百項細指標調查中，竹市於經濟與就業、教育與文化、環境品質、生活品質等四大面向躍升六都以外第一名，百大細指標中更一舉奪下十五座首獎，創下歷年最佳成績。

遠見雜誌指出，新竹市的表現從2015年的第八名，直接大躍進提升至今年全台第二名、十三縣市之冠，其中更於百大細指標中奪下15座首獎，直逼台北市。

而民眾最關心的「經濟與就業」面向，竹市更從去年第五名衝上亞軍，據調查，竹是平均每戶消費支出達104．96萬元，是各縣市最高，但老化指數只有66．59％，為全台最低。

市府行政處表示，據遠見調查，竹市各項指標皆有顯著且持續的成長，其中，「地方財政」、「社會福利」、「治安」進步至全台第二名，「公共安全與消防」排名全台第三名，「醫療衛生」則名列六都以外第三名，表現亮眼。

行政處表示，為讓民眾更深入了解地方政府的施政表現，遠見雜誌每年都會分別辦理「縣市長施政滿意度調查」及「縣市總體競爭力調查」，林智堅更於上月底公布的調查中，蟬聯五星市長。

對此，市長林智堅指出，遠見的調查真實反映市府的施政表現與全體市民共同努力的成果。他上任3年半力推「小城大戰略」擘劃建設，現在改變已經實現，但市府的建設絕不會鬆懈，未來將更積極打造優質建設、生活環境，繼續提升市民幸福感。＃