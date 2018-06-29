全台縣市總體競爭力調查 基隆首度擠進前10名

2018-06-29 17:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕遠見雜誌今天公佈2018全台縣市總體競爭力調查結果，基隆首度搶進前10名，在非六都的13個縣市中排名第4、在全台縣市排名第9，這是繼「縣市長施政滿意度調查」獲得4.5星顆的肯定後，再次獲得佳績，顯示本市進行中的各項建設，不只讓市民「有感」，也實質呈現在各項指標數據上。

基隆市長林右昌表示，對於這份競爭力調查的肯定，他感到欣慰，他說，這3年多來，他在市政工作上日以繼夜、刻苦自勵，期待能夠改變基隆，這些努力有了最好的回報，他也希望能為基隆市民再賣力4年。

遠見雜誌這項調查以九大面向進行競爭力評等，今年除了針對原有細項指標進行檢視與調整外，另外也將「2018年縣市長施政滿意度調查」中民眾對於八大政策面向的表現分數加入評比。因此，2018年的評比面向分別為15項經濟與就業、12項教育與文化、11項環保與環境品質、11項治安、9項公共安全與消防、11項醫療衛生、13項生活品質與現代化、7項地方財政、11項社會福利之細項指標，總共涵蓋100項細項指標。

基隆市今年至今獲獎連連，首度參加中華民國不動產協進會主辦的2018『國家卓越建設獎』參賽4案，全數獲獎，中正區行政大樓案獲得「最佳施工品質類卓越獎」；海洋廣場空間活化改善工程囊獲「最佳環境文化類金質獎」；基隆城際轉運站得到「最佳規劃設計類金質獎」，林右昌市長並以市港再生標竿計畫，榮獲最大獎「國土建設特別貢獻獎」肯定。

而遠見雜誌5月公布的「縣市長施政滿意度調查」，林市長獲得4.5顆星肯定，從2015年開始，基隆市民對林右昌上任後的滿意度逐年增加，從最初僅44.8%到去年首度超過6成，獲得60.1%的成績，而今年更獲得63.9%的肯定，滿意度增加了3.8%，整體施政分數也有68.7分。