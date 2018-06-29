改善高雄空污 陳其邁：一定要多管齊下

陳其邁認為改善高雄空污一定要多管齊下。（陳其邁服務處提供）

2018-06-29 16:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁今表示，解決空汙一定要多管齊下，並對固定污染源、移動污染源改善方向提出看法。

陳其邁說，他會要求台電興達電廠提前汰換4座燃煤機組，並要求中鋼制定期程，將一、二號煉焦爐改為乾式，煤礦砂改為室內儲存；此外他也會邀集環保團體、學者專家與產業，訂定改善期程，逐年將空污排放減量。

他同時提及高雄市政府即將於七月一日實施「高市燃燒設備空氣污染物排放標準」，全面加嚴和提高硫氧化物、氮氧化物等排放標準，預期年減硫氧化物1200噸、氮氧化物750噸，這項標準不但是全國首創，也能夠有效降低高雄的PM2.5。

移動汙染源部分，陳其邁主張擴大補助加速汰換，目前空污基金預計可增加2億4千萬，他會擴大補助及加速辦理二行程機車汰換，並補助購置電動機車，扶助在地電動車產業，降低車輛成本。爭取中央補助其他高污染源如大型車輛的汰換。

陳其邁指出，高雄市政府已連續兩年（2016、2017）各汰換8萬多台二行程機車，成效是六都最好；未來他會延續高雄市政府的政策，多管齊下，有效改善空污。