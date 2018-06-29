邱毅臉書道歉賠償 鄭秀玲：將捐給司改會及事實查核中心

2018-06-29 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅2016年3月在政論節目上，誣指台大經濟系教授鄭秀玲是浩鼎大股東鄭秀珍的姊姊，遭鄭秀玲提告誹謗，邱毅一審被判有罪、二審改判無罪定讞，邱毅今天則在臉書發文向鄭秀玲道歉並賠償。對此，鄭秀玲表示，她會把賠償金捐给司改會和近期成立的台灣事實查核中心

邱毅今上午在臉書PO文指出，他在節目上，誤稱台大經濟系鄭秀玲教授為浩鼎公司十大股東之一鄭秀珍的姊姊，導致外界認為鄭秀玲教授涉入浩鼎案疑雲，侵害鄭秀玲教授之名譽。邱毅為此強調，「道歉人深感抱歉」、「道歉人邱毅謹向鄭秀玲教授致歉，特此聲明」。

對此，鄭秀玲也在臉書發文回應，表示邱毅誣指她的時間點，自己沒有擔任任何公職，也僅是個台大經濟系教授，但高等法院二審判決邱毅無罪的理由，卻是指她「擔任國安基金會委員算是公眾人物，因此應受高標準檢視且可受公評。」她感嘆的說，台灣高等法院二審判決顯然認定錯誤，令人遺憾，直言台灣司法仍有很大改革空間。

對於邱毅今天在臉書公開向她道歉和賠償，鄭秀玲則表示，預計將此賠償金捐给司改會和近期成立的台灣事實查核中心，「希望我國的司法，未來能夠真正實現公平正義」。

邱毅今上午在民事案件台北地院開庭後，依約在臉書PO出道歉文，但賠償金額則是保密不公開。