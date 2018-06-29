邀連勝文站台輔選？ 丁守中：國民黨會團結

2018-06-29 15:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕網路媒體NOWnews成立十周年茶會，國民黨、民進黨台北市長參選人受邀到場，國民黨中央委員連勝文也現身，丁、連兩人再度同台，媒體問是否有邀連勝文站台輔選的計畫，丁守中先是說，他需要各方面的支持，誰來都是他們團隊要去拜託邀請的，媒體追問連會幫忙輔選？丁卻語帶模糊表示，相信國民黨一定會團結，未正面回答。

媒體問是否會爭取國民黨前主席連戰的支持，丁守中說，他有去看過連主席，連說會支持他。丁守中強調，目前與黨中央保持密切聯繫，市黨部主委黃呂錦茹會陪著他跑基層，今早他就跑了市場跟拜會里長，議員、里長跟他是三位一體，大家全力以赴，黨中央全力支持，文傳會與組織系統也會幫忙安排行程。

媒體也好奇連勝文是否會幫忙丁輔選？連勝文受訪時大方表示，沒有問題，尊重候選人的想法；媒體問那爸爸（指連戰）呢？連勝文說，爸爸人在美國，回來之後再討論，仍會尊重候選人。

談到上次市長選舉，現任市長柯文哲當時選戰加入網軍策略，連勝文仍記掛在心，再被媒體問到此事，連勝文表示，非常奇特的事情。

對於國民黨此次選舉如何因應網路戰，連勝文說他建議，網路發生事情就在網路解決，以往國民黨習慣找傳統媒體解決網路的事情，這一套已經不行了，網路發展日新月異，即時性跟迅速性要適時在載台與管道澄清，還要更專業才行。