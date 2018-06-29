公司法關鍵條文 下週五院會表決

2018-06-29 14:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院朝野各黨今上午再度針對公司法進行協商，不過包含SOGO條款、大同條款、刪除法人董事、實質受益人申報等關鍵爭議條文仍未有共識；另民進黨立委高志鵬提案限縮委託書表決權設限一案遭刪除，其餘關鍵條文將留待下週五院會表決，公司法預計最快下週五三讀。

台灣年底將面臨洗錢防制評鑑，公司法修法被視為關鍵，此次公司法大修約有200多條條文，是近10年最大幅度的修法。立法院臨時會連續兩日對此召開朝野協商，不過經兩輪討論，諸多關鍵條文朝野歧見仍大，未能凝聚共識。

其中保留的修正條文193-1條，民進黨立委高志鵬、時代力量等人欲增加普通董事對公司文件的查閱權，遭多位國民黨立委以違反公司秘密為由反對。陳超明批評，此條文一旦通過，賦予董事這麼大的權力、但沒負應負的責任，恐成為公司經營亂源；陳超明更對在場委員說，「你們沒有經營事業，這樣會害死公司」，要求將該條文刪除。

另，為避免先前復航無故倒閉、導致員工求助無門的情況再度發生，國民黨立委蔣萬安提案，在第282條中增設，賦予公司員工、工會在該公司停業或倒閉時，有權利提出重整公司的申請，讓公司有機會在重整計畫中恢復經營，該條文經過協商後通過。