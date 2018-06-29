跳票加口水 綠營選將：國民黨才是政壇PM2.5

2018-06-29 14:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 國民黨高雄市長候選人韓國瑜今與國民黨副主席郝龍斌、國民黨台中市長參選人盧秀燕、不分區立委陳宜民等人，於大林蒲批判執政黨空污問題處置，民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻與前鎮小港區市議員參選人許乃文同聲痛批，國民黨過去執政與在野期間，不思空污解決之道、更漠視大林蒲居民權益，如今還有臉來該地邊啖豬血湯、邊說「換人空氣就會好」，根本就是「鱷魚眼淚」、愚弄市民，該黨才是玷污高雄政壇的PM2.5。

許乃文表示，早在2010年，大林蒲地區超過七成居民盼望遷村，隔年七月，時任行政院長吳敦義來訪高雄，也清楚指示公民與市府若有遷村意願，中央會從旁協助，但面對高市府同一年提請中央納入「高雄海空經貿城」計畫時，吳卻拒絕納入，漠視居民期待。

許乃文說，「協助遷村」連同「海空經貿城2632億投資」承諾在國民黨執政時期跳票，民進黨執政後，市府遷村計畫才獲行政院支持，前行政院長林全更是首位到訪大林蒲的院長。許質疑，對照國民黨此等行徑，韓國瑜等人怎還有臉面對大林蒲與高雄鄉親？

林智鴻指出，空汙問題並非民進黨上台才發生。國民黨過去執政期間，以不包含PM2.5濃度計算的舊式PSI指標，讓空氣品質看起來「沒有惡化」，民進黨在野期間於立院呼籲改為AQI指標，馬政府也充耳不聞，是民進黨執政後，環保署長李應元才更改空污指標，資訊完整揭露。

林智鴻質疑，國民黨長年將重工業放在高雄，漠視南北失衡與產業轉型問題，才是空氣污染的元兇，面對空汙又連「資訊揭露」、「面對問題」都做不到，奢談「解決問題」！國民黨在野不思解決之道，抹黑執政團隊修法初衷，將空污當成一場政治秀，「難道喝豬血湯就能解決空污」？

林智鴻與許乃文認為，國民黨從氣爆案抹黑「代位求償」，又大打空汙口水戰，目的就是要掩蓋過去馬吳執政時期各種「跳票」、無心於高雄的「白賊事實」，代表國民黨參選的韓國瑜若要檢驗市政，應先為該黨過往作為道歉，勿再愚弄市民，否則韓自己也是玷污高雄政壇的PM2.5。