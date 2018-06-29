北市長選戰不打柯P、丁丁 綠營要打的竟然是...

2018-06-29 14:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天首度召開台北市策略會議，對於到底在台北市長之役要打台北市長柯文哲還是國民黨參選人丁守中？民進黨台北市長參選人姚文智的首席發言人吳思瑤說，這場選舉不是為了要打丁守中或打柯文哲，我們要主打姚文智，主打政策為導向的優質台北市政，而不是淪入政治口水。「不希望這場選舉是對人的關注、或對個人的喜好。」

這場會議由民進黨秘書長洪耀福召集，上午10時30分於民進黨中央黨部9樓召開，會議進行約2小時。與會者還包括選對會召集人陳明文和民進黨立委蘇治芬、吳思瑤，台北市黨團總召李慶鋒、台北市議員阮昭雄，市黨部前任、現任台北市黨部主委黃承國、陳正德等人。

吳思瑤指出，會議針對年底台北市長選舉，由黨中央出面分工、統籌，討論政策、策略、文宣、組織、人事等工作。

對於之前姚文智團隊中有「打柯」、「打丁」等不同的路線之爭，吳思瑤說，這場選舉不是為了要打丁守中或打柯文哲，我們要主打姚文智，主打政策為導向的優質台北市政，而不是淪入政治口水。

不過，吳思瑤也說，基於柯文哲是現任台北市長，會高規格檢視柯市長執政成績，丁守中代表國民黨，長期以來是台灣最守舊、欠缺進步思維的陣營，丁守中目前也還沒有提出讓人眼睛一亮的政策，但檢驗柯文哲施政、檢視丁守中的政策態度和價值，是這場選舉中，是市民共同關切的。

吳思瑤表示，姚文智代表民進黨參選，主軸是政策，不打政治口水，主打更優質的新首都。

被問到秘書長洪耀福是否有具體指示？吳思瑤說，黨是輔選機器，今天會議針對組織面有很多分工，姚文智可能會在10月後成立競選總部，或以其他方式進行，已經拍板定案，跟民進黨提名市議員候選人成立聯合競選總部，代表每個行政區的政策願景，做為競選基地，將在9月開始進行。

吳思瑤說，這場會議有3分之2以上的時間都在談政策，姚文智參選不代表他個人而已，在於整個世界版圖下區域整合的城市發展思維，民進黨有很多新生代、中生代執政縣市，包括新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌，加上未來也會跟蘇貞昌進行雙北合作，並且擴大中央北市合作。

對於柯文哲媒體聲量高，吳思瑤說，三強鼎立本來就是很複雜的賽局，姚文智目前在媒體版面以政策鋪陳，大家還是很多討論和關切。媒體聲量的話，台北市理性選民，會期待候選人提出超越政治意識形態的政策，我們會拿出好政策。「不希望這場選舉是對人的關注、對個人的喜好、風向上的關注」姚文智和民進黨的優勢在於政策和團隊合作。