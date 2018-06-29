高思博批缺席空污法投票 黃偉哲反嗆：少打口水戰

2018-06-29 13:31

〔記者邱灝唐／台南報導〕空污法近日廣受各界討論，國民黨台南市長參選人高思博今日批評立委黃偉哲，連續9次缺席空污法投票，置台南鄉親健康於何地。對此，黃偉哲反擊，少打一些口水戰才對台南有幫助，況且高當年也曾多次缺席投票，豈非漠視民生與弱勢？

高思博指出，立法院從6月25日開始討論空污法修正案，黃偉哲卻連續9次表決都缺席，完全沒有替台南人的健康發聲，因此要求黃偉哲公開說明對空污法修法的立場，並且公開立院表決日當天的行程，尤其民進黨在南台灣執政已經超過20年，卻沒有發展出像樣的大眾運輸系統，鄉親們無奈之下才騎車或開車，如今低薪問題無解，民進黨又修法強制汰換老舊汽、機車，這讓長期支持民進黨的台南鄉親情何以堪？

對此，黃偉哲回應，他感到相當莫名其妙，空污法是大家一直很關心的法案，雖然他沒有參與表決，但也支持這項立法，當時也有向黨團請假並獲許可，況且攤開過往紀錄，高思博也多次沒有投票，那麼照高的邏輯來說，這豈不是漠視民生與弱勢，因此高針對這件事情只是選舉的口水戰而已，對老百姓完全沒有幫助。

他強調，早在今年2月與4月就已提出提高電動機車補助數量、公務車電動化等政見，希望高少打一些口水戰，否則不僅失了自身的高度，對台南更沒有幫助。