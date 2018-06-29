文大宿舍案》北市議員籲侯友宜停止剝削學生 捐出溢價所得1億

2018-06-29 13:27

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近來因文化大學宿舍爭議受到批評。由於侯妻與文化大學簽訂出租大群館建築的合約載明每年調漲5％，租金行情遠高於周邊行情，合約簽訂至今10年粗估已溢收1億多元，導致宿舍費用高漲、學生居住品質受損。台北市議員李慶鋒、陳慈慧與新北市議員參選人戴瑋姍、張錦豪今召開記者會，呼籲侯友宜捐出暴利、停止漲價、減半租金，照顧學生居住權益。

大群館自1997年落成，侯友宜夫婦自租文大學生，每年獲利約700多萬元，2011年與文化大學簽訂合約，第一年以1500萬元出租，合約載明每年租金上調5％，15年合約租金總計達3.2億元。由於租金成本高，文化大學只好調漲學生宿舍費，並進行內部裝修，將原本只能住2人的宿舍改建為4人房，現5坪大房間擠4人，住宿學生每人僅分得1.25坪空間。

陳慈慧指出，侯夫婦自1997年至今年為止約收了2.5億元租金，若以北市租金平均漲幅0.56％計，近10年收入應是1.48億元；言下之意，侯友宜夫婦10年來一共暴利溢收1億多元。

李慶鋒也比較大群館宿舍與鄰近東吳大學、銘傳大學與陽明大學4人房宿舍費用，皆低於大群館；李更指出，文大每年領教育部約300萬的補助金額，宿舍費依然過高、學生權益受損，就源於契約不合理的規定。

李慶鋒、陳慈慧、戴瑋姍與張錦豪共同呼籲侯友宜捐出暴利、停止漲價、租金減半，照顧學生權益；4人更指出，文大宿舍並非個案，要求相關單位，應就雙北、甚至是全台所有學生宿舍的費用、公安等項目進行全面清查，給學生一個合理、安全的居住環境。