反擊「婦聯會會計部門」 雷倩：是黨產會改變程序格式

2018-06-29 13:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會與黨產會之間戰火未熄，針對遭指控「黨產會變成婦聯會會計部門」，經費使用程序上常有不同意見，且審查細目狀況多等問題，婦聯會主委雷倩受訪時表示，程序格式都是黨產會在改變，未依照先前溝通進行，同仁都已經表達強烈抗議，更直批黨產會人員是「好大的官威」。

雷倩解釋，原先黨產會的承辦人員已經與婦聯會就未來如何申請動支經費，進行相關溝通，並以訂定年度計畫，然後每季申請核准，於事後核銷的程序辦理，但後來逐漸轉變成逐項不予核備，且必須提出詳細解釋。而改變在黨產會變更承辦人後更為劇烈，不僅都要事前逐項申請，連格式都完全不一樣，才會有婦聯會必須一直補資料的狀況。

雷倩說，以印明信片為例，是每年都會進行，實際上花費只有幾萬元，有哪個組織願意為幾萬元這樣子，也因此才會造成黨產會委員們必須常常審一些小事；雷倩指，新的承辦人員不僅在對帳時對部分核銷科目有誤解，連婦聯會人員薪水都被要求得調降，痛批這是「好大的官威」、「根本是強力壓迫、嚴格監控」。

理性沉穩的雷倩罕見對此事動怒，她認為黨產會此舉已讓婦聯會無所適從，日前副祕書長汲宇荷及會計室主任被請去說明時，就已經當面強烈抗議，但黨產會人員顯然「頗有官威」，婦聯會內有工作人員已經不願承受這樣的壓迫，而提出辭職，「其他人也快瘋了！」