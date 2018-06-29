曾以台灣參賽奧運現卻無法 紀政：台灣人能不「嚥氣」嗎

2018-06-29 12:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕不能「嚥氣」！前立委、財團法人希望基金會董事長紀政今天指出，她在1960年、1964年、1968年參加國際奧運比賽，都以台灣名義出賽、以台灣選手被介紹出場，反觀現在「中華台北是我們國家的名字？」全球206個奧運會員國，只有台灣不能用自己國名、國歌、國旗，台灣人能不「嚥氣」嗎？以台灣之名參加國際賽事曾經擁有過，20202東京奧運是爭恢復的好機會。

2020東京奧運台灣正名第2階段連署列車，今天抵達彰化火車站前廣場，活動發起人紀政有感而發做了上述表示。

紀政指出，在體壇國際賽事上，用「中華台北」和用「台灣」之名參賽差很大，「中華台北」非我們國家之名，當年（指1968年）她代表台灣參加在墨西哥舉行的奧運會，複賽她以TWN（TAIWAN）出場，編在第2組、第6跑道、參賽號碼223CH，CH是她的姓縮寫，奪得田徑女子80公尺跨欄銅牌。

紀政進一步表示，當年賽場上可見青白白日滿地紅國旗、可聽到TAIWAN，這對選手和國家都是無比的榮耀，可惜的是，現在奧運206個會員國，台灣卻是唯一不能用國名、國歌、國旗的國家。

紀政強調，「中華台北」不是台灣國名，過去我們（指政府）會接受是為了爭一世千秋才一時委屈求全，2020東京奧運即將來臨，現在是爭回一世很難得的機會。

2階連署現在進行式，要達標還要很大一段距離，紀政呼籲台灣人勇敢站出來爭取恢復用台灣之名參賽，她同時期待，今年11月24日地方9合1（縣市5合1）選舉通過公投提案，讓世界知道台灣百姓的真正心聲。

活動1階連署提案4000多份超標規定1800份，目前進入2階連署目標35萬份，活動到7月31日止，無黨籍的彰化縣長參選人黃文玲響應活動，今在彰化火車站前廣場設置連署攤位，吸引民眾和遊客參加。

黃文玲說，她相信，身為台灣人、體育人都不要用「中華台北」名義參加國際賽事，體育不涉及政治，台灣人要讓台灣所有選手用台灣之名，站上國際體壇舞台，就要站出來響應連署，彰化縣連署站在彰化市雲長路155號和員林市浮圳路二段471號。

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