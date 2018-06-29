年底可達3萬戶 內政部公布「愛上社會住宅101個理由」

為落實總統蔡英文8年20萬戶社會住宅政策，內政部透過多元方式與地方政府合作，要打造高品質、無障礙的社會住宅。圖為林口世大運選手村社會住宅內部。（資料照，記者陳鈺馥攝）

2018-06-29 12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實總統蔡英文8年20萬戶社會住宅政策，內政部透過多元方式與地方政府合作，要打造高品質、無障礙的社會住宅；據內政部預估，今年底可達3萬戶社會住宅，2020年完成4萬戶目標。

內政部今日公布「愛上社會住宅101個理由」影片，現有社會住宅住戶受訪時，多數住戶都感到滿意，稱讚社會住宅的空間規劃設計，讓人感到幸福。

內政部指出，社會住宅的托育中心讓孩子放心成長，低租金讓單親家庭減輕生活壓力，管理維護讓人可以安心居住，「社會住宅成為一種居住的新時尚！」

內政部提及，社會住宅目前進度不僅超前、帶動改變，建築物導入綠建築、太陽能光電、智慧監控、無障礙空間等設計概念，並擁有完善社區管理，提供社區照護服務等必要公共空間與設施，讓社會住宅變成很潮且具風格的住宅。

內政部指出，4萬戶社會住宅預計在2020年達標，現階段全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.2萬戶，今年底將可達3萬戶，明年度接近4萬戶，因此4萬戶目標應可達成。