9年前神預測！ 「卸任院長可參選直轄市長」

台北醫學大學前董事長李祖德的10年願景中提到，「卸任院長可參選直轄市長」令人會心一笑。（記者翁聿煌攝）

2018-06-29 12:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市雙和醫院今天舉行10週年院慶，還邀請當年全力促成雙和醫院興建的前行政院長蘇貞昌參加，典禮會場並且展示9年前一週年院慶時參加貴賓寫下對10週年的願景和祝福語，其中前台北醫學大學董事長李祖德的祝福中提到「卸任院長可參選直轄市長」，有趣的巧合令觀者會心一笑。

蘇貞昌致詞時提及，雙和醫院當年興建過程一波三折，中永和及土城、板橋地區當時人口已近百萬人，需要有大型醫院，但是雙和醫院的預定院址上為一座小山，不符合新的山坡地興建標準，全案拖了18年無法動工，當時中和市長呂芳煙眼見全案將胎死腹中，急得去行政院下跪，蘇貞昌承諾會協助推動興建。

當時的台北縣政府將小山化成46萬噸土方挖除、用4萬6千輛次卡車載走，雙和醫院才得以順利興建，如今雙和醫每天門診6千人次，成為在地最重要的醫院。

雙和醫院於2008年營運，2009年舉行醫院一週年慶，出席的貴賓應邀在10週年的時空膠囊前留下祝福與願景，李祖德的祝福中第2點提到「卸任院長可參選直轄市長」，雖然尚無雙和醫院的歷任「院長」參選直轄市長，但促成雙和醫院誕生的蘇前「院長」，剛好今年參選新北市長，有趣的巧合令觀者會心一笑。