香港回歸中國21週年將屆 港人：人權自由大倒退

梁家傑在「香港人權自由狀況觀察座談會」提及，「中英聯合聲明」規範香港高度自治、港人治港，在中共全面壓制下，完全是荒腔走板，中國黑手伸入，所有承諾範圍中的事項，全部都沒有兌現。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-29 11:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港回歸中國21週年將屆，中華亞太菁英交流協會今（29）日舉行「一國兩制」下的香港人權自由狀況觀察座談會，來台參與座談的香港公民黨主席梁家傑表示，習近平主政後更加矮化「一國兩制」與「中英聯合聲明」，中共所承諾的「港人治港」全部都沒有兌現，香港人權自由情況倒退，中國體制和中共價值觀，皆與港人嚮往自由制度背道而馳。

梁家傑強調，「中英聯合聲明」要讓香港高度自治、港人治港，現在在中共壓制下，完全是荒腔走板，所有承諾範圍中的事項，全部都沒有兌現。

梁家傑指出，2014年香港雨傘運動未能成功爭取中共兌現普選承諾，黃之鋒等多名年輕抗爭者相繼被判入獄，當選的立法會議員被政府遞奪議席，更有民眾連參選權都失去，中共更利用「人大釋法」影響香港法院的獨立審訊。

梁家傑提及，港人在香港出版中共不喜歡的書籍，中共便越境擄人製造「銅鑼灣書店事件」，中國高鐵延伸至香港市區的西九龍總站，站內竟要割讓部分地區給中國人員執行中國法律。

香港民主黨前主席劉慧卿也指出，台灣人對香港沒興趣，也不太關心香港的事、香港的命運，一國兩制本來要處理台灣的，台灣不接受後，當年適逢香港97回歸，中共就把一國兩制用在香港，所以香港未來的命運，值得台灣來借鏡。

劉慧卿認為，「國民黨的人不太關心民主自由，他們只關心賺錢，民進黨當香港是外國人，所以也不太關心外國。」台灣應多關心中共對香港的滲透，中共黑手在政治、宗教、體育、文化、傳媒、娛樂各領域都伸進來，讓香港情況變得更困難，很多港人都想去英國拿居留權。