主持三軍六校畢典談宣傳戰 蔡總統：多次成功反制對岸

總統蔡英文提及，這2年多來，我國政戰戰力已經提升，多次成功反制對岸宣傳戰。（記者朱沛雄攝）

2018-06-29 10:33

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今日上午到復興崗參加國軍三軍六校畢業典禮，蔡英文演說時，除勉勵畢業生「接下國軍光榮棒子向前衝」，並作為未來年輕人從軍榜樣外，蔡英文也提及，這2年多來，我國政戰戰力已經提升，多次成功反制對岸宣傳戰，資通電軍指揮部擔負鞏固國家資訊重要實力，而戰力精進、加速建軍與準則創新，都代表我國朝正確方向前進。

中國在蔡英文上任後，除頻頻派遣軍機、軍艦擾我周遭海、空域，甚至還刻意放大解放軍演訓成果，意圖影響我國內部輿情與心理。蔡英文表示，國軍提升戰力，因應當前威脅，是國軍正在加速的任務，未來威脅型態將更複雜，國軍必須在各方向達成防衛國土任務，不管遠、中、近距離，都要提升嚇阻能力，同時在宣傳戰、網路戰等傳統作戰外的領域，捍衛台灣民主自由價值，只要這些戰場能防衛固守，就能達重層嚇阻戰略目標。

蔡英文也說，國軍進步如一場接力賽，軍校畢業生準備起跑，接下國軍光榮棒子向前衝。她也代表國家感謝畢業生家長，讓孩子到部隊為國效力，盼家長們以其孩子為榮。

蔡英文也說，經過這2年多來的努力，國軍已比以往更開放、活潑，也讓官兵專長、創意有更多發揮空間，政府正加速「興安計畫」，為部隊弟兄姊妹打造前所未有的優質生活與環境，亦有寬闊的自我學習空間。同時，國軍也推動官兵習得第二專長、技術證照、外語培訓，讓國軍進行戰備任務之餘，學到民間所需專長，讓官兵退伍後可成為民間挖角的人才。

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