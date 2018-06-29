美參議員魯比歐再提案 要求揭露中國在美影響力

美國共和黨參議員魯比歐（見圖）及民主黨議員寇提茲馬斯托提出一項跨黨派法案，要求美國政府揭露中國在美的政治影響力。（美聯社）

2018-06-29 07:53

〔駐美特派員曹郁芬／華府28日報導〕美國共和黨參議員魯比歐以及民主黨議員寇提茲馬斯托今天提出一項跨黨派法案，要求美國政府揭露中國在美的政治影響力。

魯比歐已成為美國參院最受注目的對中政策鷹派代表。他在連續兩天提出兩項制衡中國在美活動的法案，而且受到民主黨議員的支持。魯比歐這項法案的基礎是1985年冷戰時代，國會要求國務院揭露共產蘇聯在美國的資訊扭曲與媒體操控，顯示部分國會議員已將中國視為冷戰時代的蘇聯。

這項提案要求國務院與美國情報總監進行跨部會的任務小組以提出非機密的年度報告，揭露中國在美國及某些盟邦（由國家情報總監決定哪些國家）的政治影響活動，其中包括中國共產黨操縱媒體，影響學術機構並脅迫企業的努力。眾院在六月初已經提出過類似法案。

美國國會對中國立場日益強硬。參、眾兩院分別在2018財年國防授權法案中通過堅持嚴懲中國中興公司的修正案，禁止美國政府以合約商使用中興與華為的產品。

此外，眾議院26日以400票對2票的壓倒性票數，通過「外國投資風險審查現代化法案」（FIRRMA），擴大美國外國投資委員會（CFIUS）的職權，加強審查、甚至阻止可能威脅國家安全的投資，尤其是來自中國的投資。

川普總統的國家貿易委員會主任納瓦羅今天在智庫「哈德遜中心」說明白宮日前公佈的「中國經濟侵略報告」時表示，川普政府是根據中國已故領導人鄧小平的「實事求是」原則來檢驗中國，依美國及中國政府公開的資料得出這分報告的結論，所有報告中陳列的都是事實。

他並表示，最近有些報導指出，中國政府已放棄使用自己創造的「2025中國製造計劃」，但強迫科技移轉是中國發展的焦點。他強調，川普要的自由貿易是自由、公平、互惠與平衡，二戰之後美國在所謂的自由貿易下成為全球的提款機，其中中國佔了美國貿易問題的一半。