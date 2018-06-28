中市府提明年總預算案 歲出1246.56億 教科文515.53億居首

2018-06-28 20:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今天提出108年度地方總預算案，歲出計列1246.56億元，歲入則為1089.12億元，歲入歲出差短157.44億元，差短數較107年度減少36.23億元，市政會議修正通過。市府說，教科文編列515.53億元、占41.36％居首位。

市府罕見的在下午召開市政會議，提出108年度地方總預算案，歲出1246.56億元，各項支出中，以教育科學文化、社會福利等為重點，其中，教科文編列515.53億元居首位，占41.36％；社會福利支出編列180.09億元，占14.45％。

市府表示，中央重視的長照、托老托育政策，以及捷運、綠空鐵道、水環境建設、2019東亞青奧等重要政策，均編列相對應經費；歲入1089.12億元，歲入歲出差短157.44億元，附屬單位預算及綜計表支出規模為688.98億元。

主計處長蔣建中說，108年度差短數較107年度減少36.23億元，顯見市府在推動各項重要施政時，也兼顧財政穩健。明年度總預算案於市政會議修正通過，後續將提報市議會審議，持續逐步落實各項建設，打造宜居城市。

市府強調，各項預算主要項目，包括老舊校舍改建、托育一條龍、幼兒園增班設園、社會住宅、長照10年計畫及托老、敬老愛心卡乘車及各項補助、父母未就業家庭育兒津貼、托育資源中心暨親子館等。