備戰年底選舉 蔡總統擬全代會後下鄉談政績

2018-06-28 19:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕2018縣市長選舉逐漸白化，民進黨秘書長洪耀福今天南下主持苗、中、彰、投、雲輔選會報。洪耀福與媒體茶敘時表示，民進黨中央也規劃在桃竹苗、北北基宜等區舉行跨區域的輔選會報，兼任黨主席的蔡英文總統及行政院長賴清德也有下鄉說明政績的規劃，預計715全代會後啟動，向民眾說明政府近年來推動的改革。

洪耀福今天與兩名選對會召集人陳明文、林錫耀南下主持台中、彰化、南投、苗栗的輔選會議。他認為，台中沒有問題；彰化沒有內部矛盾，只是縣長魏明谷比較老實，要多加強政績宣傳，例如最近彰化推動風電，恢復了營養午餐補助，叫做「綠能午餐」，這些政績都會慢慢展現。

身兼姚文智競選總幹事的洪耀福也說，他明天上午，黨中央明天會首次召開台北市選舉的策略會議，包括姚文智，前雲林縣長蘇治芬、北市立委吳思瑤、北市議員阮昭雄等都會出席，就北市競選策略問題交換意見。

洪耀福說，鄭文燦、林智堅及林右昌等年輕首長，都是在藍大於綠這些艱困選區，用政績改變結構，是民進黨執政的典範，也證明不管怎樣的土壤，只要認真耕耘，都會開花結果，他相信這些年輕縣市長會改變堅困選區人民對民進黨看法。「百姓很公平，有認真政績的首長連任比較輕鬆」，且對鄰近縣市會有外溢效應。