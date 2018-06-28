蔡總統：二二八活動應兼顧多元族群的觀點

2018-06-28 19:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天主持原轉會，支持委員伊央．撒耘Yiyang Sayion的提案，以二二八和平紀念日為平台，範圍擴及各個族群；另也同意8月1日台灣原住民日擴大紀念活動。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天召開第6次委員會，蔡總統擔任召集人。會中討論伊央．撒耘的提案「制定同二二八紀念日規格之原住民族和平紀念日或族群感恩日」。

伊央．撒耘提出三點建議，包括以二二八和平紀念日為平台，範圍擴及各個族群；訂定台灣感恩節，每年總統以原住民族祭典的形式向原住民族致謝；特案支持達固湖灣/加禮宛戰役140週年紀念活動。

經與會委員討論後，總統感謝伊央．撒耘介紹1878年「加禮宛戰役」的歷史，並做出三點裁示：

第一，二二八事件的影響範圍不分族群，如鄒族、太魯閣族皆有族人受難。所以既有的二二八和平紀念日，往後相關紀念活動應兼顧多元族群的觀點。

第二，每年8月1日已經是台灣的「原住民族日」，這一天原本是為了紀念原住民正名成功。未來的紀念活動，可以更進一步擴大範圍，致力於跨族群的對話，讓更多國人認識原住民族多元的歷史觀點，共同感念原住民族的歷史遭遇及貢獻，落實真正的「族群主流化」。

第三，今年是「加禮宛戰役」140週年，有鑒於這段歷史對噶瑪蘭族、撒奇萊雅族非常重要，行政部門應予協助，讓這段歷史能受到更多重視。未來其他族群重要歷史事件的紀念、討論或研究，政府也會給予同等的尊重跟支持。

本次會議為第二屆原轉會首次開會，先由總統頒發委員聘書後，安排「第一屆原轉會成果報告」、「國軍退除役官兵輔導委員會參與原轉會工作推動情形」兩個報告案。

退輔會參與原轉會工作報告案由退輔會副主委李文忠簡報。簡報中提及退輔會盤點土地檔案的初步成果，也表達往後將依法行政、配合原住民保留地增劃編及原住民族傳統領域劃設等政策等基本立場。

退輔會並特別提及，為了回應阿美族都蘭部落族人的期待，台東縣都蘭林場約40公頃委託永豐餘公司造林的土地，將在今年契約結束後，建議原民會專案報請行政院同意變更土地為原住民保留地，建立協助部落共榮發展範例。

總統肯定退輔會積極參與原轉會工作，也期許退輔會、林務局、台糖公司等單位和原轉會土地小組持續合作，共同還原原住民族土地議題的歷史真相。