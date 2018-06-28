陳其邁挺食物銀行 提「社福三個優先」

2018-06-28 21:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天參加「阿福食物銀行福氣社區冰箱啟用儀式」，他提出弱勢優先、社區優先、服務優先的「三個優先」，配合推動食物銀行法制化，希望讓弱勢照顧更完善。

陳其邁指出，台灣1年有3.6萬噸食物未能妥善運用，「阿福食物銀行」的設立，不僅疼惜弱勢市民、提供食物和生活用品，更能推廣食農和續食教育。

陳其邁說，期許未來能推動「社福三個優先」，第一是「弱勢優先」，對長者、身心障礙、婦幼青年、原住民、新住民及經濟條件弱勢者，必須優先照顧。

第二是「社區優先」，讓每區每里都能有照顧關懷據點，建立社會福利網。從現有的254個照顧據點，翻倍擴充到500個。

第三是「服務優先」，引進專業營養師，提升食物銀行的服務，並結合新科技與高雄4座醫療中心的醫療資源，整合農產過剩的收購問題，將資源更有效的送達有需要的民眾手上。

陳其邁也提到，自己在立法院長期支持食物銀行法的制訂，未來也將持續推動食物銀行法制化。

陳其邁隨後與高雄市副市長楊明州、高雄市慈善團體聯合總會理事長蘇金樹，一同體驗用阿福食物銀行募來的食材，製作新鮮又營養的沙拉料理，他說，從裝著滿滿福氣的冰箱裡拿出食材，感受到我們社會滿滿的溫暖。