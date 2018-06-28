高雄市長選舉 韓國瑜自估局勢五五波

2018-06-28 17:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜挾著民調支持度上揚的氣勢，國民黨中央助選團副團長周錫瑋今天南下聲援，誓言中央將傾全力輔選韓國瑜。韓則說，目前選舉局勢是五五波，他是坐二望一，陳其邁是坐一望二。

今天下午在高雄蓮潭會館舉行的中央助選團茶話會，國民黨籍高雄市市議員提名的李雅靜、黃香菽、李雅芬、陳玫娟、陳若翠、鍾易仲、李眉蓁、宋立彬、孫健萍等人齊聚一堂，營造出藍軍大團結的聲勢。

韓國瑜以母雞帶小雞的姿態，一一推薦各議員參選人，他說，國民黨這次是最好的機會，大家一起支持國民黨，把高雄贏回來。

面對民調，韓國瑜說，目前選舉局勢是五五波，他是坐二望一，陳其邁是坐一望二。

韓國瑜說，高雄市有山、海、河、空港、海港，還有勤奮的人民，高雄市沒有理由不進步，鄰近的越南、馬來西亞、新加坡、香港、中國、日本、韓國都在全力衝經濟，高雄市未來一定也要全力衝經濟。

周錫瑋說，全台六都中，高雄市是負債最高、經濟最差的城市，飲水問題迄今沒有解決，愛河的整治還可以做得更好，他稱讚韓國瑜是一位有膽量、有智慧，聰明絕頂的人，未來他將發動國際級的專家投入，當韓國瑜的幕僚後盾。

周錫瑋說，未來他將密集到高雄市，當韓國瑜的後盾與智囊團，國民黨在新北市已整合成功，南部也要大團結，把高雄市長贏回來。