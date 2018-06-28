釐清加害者責任！促轉會訂「歷史真相調查辦法」

行政院促轉會5月底掛牌成立，成立不到一個月，已通過「威權統治時期歷史真相調查辦法」、「促進轉型正義委員會調查程序辦法」草案，要加速推動轉型正義。（資料照）

2018-06-28 17:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為加速落實轉型正義，行政院促轉會成立不到一個月，已通過「威權統治時期歷史真相調查辦法」、「促進轉型正義委員會調查程序辦法」等草案，於行政院公報發布預告，促轉會未來將行使調查權，讓二二八事件、白色恐怖時期的加害者現形。

「威權統治時期歷史真相調查辦法」規定，促轉會就威權統治時期相關歷史事實，應主動進行真相調查，以還原人權受迫害的歷程，並釐清壓迫體制加害者及參與者責任。

辦法規定，事件相關當事人或專家學者，可以主動向促轉會提供應調查的事實及證據；促轉會副主委張天欽表示，促轉會工作進度非常快，目前已制定完成十項辦法及相關要點，以利促轉任務開展。

此外，促轉會參考「二二八事件處理及賠償條例」條文，在「威權統治時期歷史真相調查辦法」明定，「本會依所徵集之檔案資料及相關當事人之陳述，辦理歷史真相調查，獨立行使職權，不受任何干預。」

促轉會規劃，歷史真相調查以分組或分案方式進行，調查計畫經決議後執行；促轉會行使調查權時，「接受調查的有關機關、團體、事業或個人，無正當理由不得規避、妨礙或拒絕調查。」

官員指出，當事人經通知到場陳述事實經過，應以還原人權受迫害的歷程，並協助釐清壓迫體制加害者及參與者責任為主，促轉會也會注意情緒及感受，以自願陳述為原則。

對於調查軍事重地等場所，「促進轉型正義委員會調查程序辦法」也明定，軍事上應秘密處所，非得該管長官允許，促轉會不得進入調查，且除有妨害國家重大利益者外，該管長官不得拒絕。

在處理證物程序部分，促轉會若對相關資料證物進行封存、攜去或留置，物件所有人、持有人、保管人或利害關係人如有不服，得當場陳述理由表示異議。實施調查人員認為有理由者，應立即停止或變更；認為無理由者，得繼續實施。