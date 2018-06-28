共諜周泓旭提抗告不願每天去派出所報到 最高法院駁回

2018-06-28 17:16

〔記者張文川／台北報導〕中國籍政治大學校友周泓旭，來台發展共諜組織，一、二審均依違反國家安全法將他判刑1年2個月，由於周的羈押期已於今年5月8日屆滿1年2月，高院只能依刑事訴訟法規定，於同日裁定「停止羈押」，諭知交保，限制出境、出海、住居，並責付律師每天至六張犁派出所報到；周泓旭提出抗告，主張他應被視為刑滿「撤銷羈押」，法院沒理由再命令他每天到派出所報到；最高法院今駁回抗告確定。

周泓旭抗告指出，他在2017年3月9日被調查局約談，隔日被法院羈押到今年5月8日，法官才諭知交保，羈押期間已超過一審刑期1年2月，且依監獄行刑法規定，法院在期滿隔天中午才釋放他，已經違憲，應在期滿當日就釋放，所以他是因期滿而「撤銷羈押」，而非「停止羈押」，法院不應再命令他每日去派出所報到。

但最高法院認為，依釋字第677號解釋，周泓旭的刑期1年2月計算，應至107年5月8日中午12時釋放，而高院是在當日上午11時讓他交保，所以應視為停止羈押，而非撤銷羈押，所以法院仍可依刑訴法規定命令他定期去派出所報到，並無違法。

最高法院指出，何況釋字677號解釋的「監獄行刑法」是適用於受刑人，而周泓旭只是羈押中的被告，應優先適用「羈押法」第34、35條的特別規定，監獄要收到檢察官或法院的通知才能放人，而非一定要在中午12時放人， 因此本件仍是停止羈押，不是撤銷羈押，抗告沒有理由，裁定駁回。

至於周泓旭的國安法本案，二審判決之後，高檢署認為周泓旭於歷審都否認犯行，且他另涉吸收新黨青年軍，認為他二審刑責過輕，已上訴最高法院，最高院審理中。

檢調去年12月查出，周泓旭另涉吸收新黨青年軍王炳忠等人，檢方認為該案與周泓旭吸收外交官未遂一案有「裁判上一罪」之關係，因此將周的部分移請高院併案審理，但高院認為此部分不在起訴事實的範圍，在判決中一併敘明退回北檢另行處理；高檢署針對高院的如此認定，也已提起上訴，現由最高法院審理中。