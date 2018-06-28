中央準公共化托育補助標準不一 林佳龍：懲罰模範生

2018-06-28 17:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員江肇國28日在議會指出，中央的準公托補助縣市政府標準不一，地方自付額竟用現已編列預算的半數，相當不公平；市長林佳龍直批，中市托育一條龍做得好，反要負擔5成的經費，而其他縣市卻僅出2成，中央這是在懲罰模範生。

江肇國說，林市長推動托育一條龍政策，率全國之先把幼兒免學費的政策向下延伸，也就是由市庫負擔2至4歲孩童的學費，如今中央加以仿傚推動準公共化托育，應全國一體適用補助金額，而非以不同的比例補助地方。

林佳龍回應，各縣市補助標準不一，全國補助8成，台中市卻補助5成，這樣的準公托推動方式不可能成功；他直批，這些官僚頭腦壞掉，甚至可能是要害行政院長，或是要讓他們的部長下台，台中市的立委也無法接受差別待遇，一定會去協調。

林佳龍表示，中央規劃政策應該要具體且可行，不可有官僚心態，這樣的政策勢必不可行；台中市的托育政策執行成效良好，中央沒給台中市獎勵表揚，竟還要因台中市做的好，反而負擔更多的經費，「這是在懲罰模範生！」

林佳龍強調，台中市的托育一條龍政策執行成功，廣受各界肯定，政府與業者間的關係，由於價格管制、中央加碼，連帶台中市的3000元補助必須要設計一套機制，鼓勵更多業者投入準公共化的托育服務，提升品質、減輕家長負擔，讓政府的財政亦可承擔，使孩子受到最好的托育服務。