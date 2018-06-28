蘇貞昌到沙崙海水浴場抓Bug 批戀愛勝地變廢墟

2018-06-28 15:50

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近期以臉書直播方式，展開「市政抓BUG 」實地勘查，繼新店大樹之家、板橋435藝文特區，今天則轉戰淡水的沙崙海水浴場，蘇貞昌說沙崙海水浴場曾是名聞全台的戀愛勝地，現在卻落得處處髒亂、一片荒涼，批新北市政府不用心。

蘇貞昌指出，沙崙海水浴場在1998年因離岸流被列為危險海域，2011年起禁止從事水上遊憩，新北市政府雖然規劃了文化創意園區，但招商不順利，10幾年來沙崙海灘荒廢，既辜負美麗的海岸線，對淡水人也不公平。

蘇表示，未來若他當選新北市長，要以建設漁人碼頭及八里左岸的魄力與效率，清除重整沙崙海水域場的環境，並搭配淡海輕軌路線妥善規劃，還可搭配鄰近的金山老街、富基漁港一起賞遊，讓沙崙風華再現。

對此，新北市政府澄清，淡水沙崙文創產業園區招商案並沒有不順利，早在2014年10月21日就上網公告招商，也有1家廠商投標，但因淡海輕軌路線通過基地範圍、整地過程中發現清法戰爭滬尾戰場城岸遺蹟，影響招商案面積及開發方式，因此暫停招商，配合輕軌路線辦理都市計畫變更作業，現正由內政部辦理書圖審閱檢核作業，預計今年7月就會發布實施，8月重啟招商程序。

市府也強調，招商基地範圍並不包含沙灘及海域等危險區域，且沙灘也應遵循內政部都市計畫委員會要求，在環境保護、永續發展前提下，劃設為保護區，禁止開發。

新北市府提醒，沙崙海水浴場自1999年倒閉後，屢發生溺水事件，因此將此地公告為危險水域，2013年更公告沙崙沿岸海域為禁止水域遊憩活動區域，每年5到9月消防局也設置駐點人員警戒，前縣長直播恐引發民眾誤闖，呼籲民眾勿靠近水域、注意自身安全，也建議蘇前縣長要以安全為前提談發展經濟。