盧秀燕主張恢復BRT？ 綠營議員批噩夢重啟

2018-06-28 15:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕主張恢復BRT？市議員曾朝榮今在議會說，當初要做BRT時，民進黨找學者研究認為並不可行，現在從歷史紀錄上來看，證實BRT是噩夢，捷運才是正確的道路；市府交通局表示，盼讓捷運藍線真正動起來。

市議員曾朝榮、李天生、江肇國、翁美春與邱素貞聯合質詢時，曾朝榮先播放一段網路流傳立委盧秀燕有意恢復BRT的影片；曾朝榮說，當初前市長胡志強要做BRT時，民進黨議員就找許多學者研究，結論就是BRT不可行。

曾朝榮又說，綠營議員要求市府將BRT攤在陽光下檢視，現在從歷史紀錄上來看，BRT確實不可行「根本是噩夢」，現在爭取捷運才是正確的道路；邱素貞也說，號稱低碳城市，當時卻引進柴油雙節公車，連維修的零件都得找其他的車子「刣肉」。

交通局長王義川則說，BRT轉型成優化公車專用道近3年，現有15路公車行駛，公車班次數量倍增，1天有1212班，但盧立委卻硬講成只有1條路線，實在不曉得她是活在胡志強時代的BRT，還是故意混淆視聽，籲請藍委莫再阻擋，讓捷運藍線開始動工。

盧秀燕總部表示，先前是說同一條「BRT專用道」上開了「幾條」公車到海線，但台中整體大眾運輸計劃卻全數掛零，所以林佳龍團隊最好先解釋清楚，為何還要讓市民再等上十幾年才有山手線和藍線捷運？執行力這麼差，當然會「森77」（PTT的流行用語，諧音自生氣）。