空污法修正引熱議 蘇嘉全： 正面回應落實管制訴求

2018-06-28 16:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院臨時會日前三讀通過空汙法修法，卻意外引發網友灌爆民進黨高層臉書，包含總統蔡英文、行政院長賴清德與立法院長蘇嘉全都遭受其害。蘇嘉全昨在臉書上貼文強調，此次空汙法修法是正面回應民間團體多年來對政府的要求，以更嚴格標準與具體手段來落實空氣污染管制。

此次空污法修正，加強管制10年以上交通工具排放標準遭質疑，許多網友到蘇嘉全臉書留言質疑，「你們口口聲聲說環保說改善環境，背後誰得利」、「誰有這麼多錢說換車就換車，官員自己爽爽坐專車，你們應該以身作則走路上下班做榜樣給我們學習，而不是自己坐好車，叫人民換車」。

蘇嘉全昨在臉書上澄清，強調此次空汙法修法是正面回應民間團體多年來要求政府以更嚴格標準與具體手段來落實空氣污染管制。他並指出，大家關心的移動污染源「抵換機制」，也就是車輛必須減少3.33公噸的汙染量，才能讓工廠抵換1公噸，未來此機制施行的10年之間，鼓勵未符合新排氣標準的車輛能夠早日汰換更新之外，更比照美國等先進國家的標準，讓每次抵換，總汙染量都會減少，這項抵換機制也讓傳統產業有改善的緩衝時間，最終目的是要讓空污的「質」與「量」能夠同步雙降。

蘇嘉全也表示，移動污染源是空氣污染的主要來源之一，因此在管理政策方面，立法院會督促並要求行政部門提出相關配套措施，加強輔導與補助，讓民眾可以不用增加更多的成本，加速更換或安裝有效污染控制系統，積極改善車輛污染排放，10年之後希望能有效為台灣人民的生活創造永續的友善環境。