軍改議題 蔡總統：不要被手機假訊息誤導

軍人年改將在7月1日與公教年改同步實施，蔡英文總統透過接受軍中「莒光園地」的專訪，除再度向官兵喊話會繼續作為國軍的靠山，也提醒近年在軍人年改議題上有假訊息在誘導。（照片擷取自總統府網站）

2018-06-28 15:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕軍人年改將在7月1日與公教年改同步實施，蔡英文總統透過接受軍中「莒光園地」的專訪，除再度向官兵們喊話會繼續作為國軍的靠山，也提醒近年在軍人年改議題上有假訊息在誘導，如果有什麼樣問題或需要查的資訊，應透過軍中資訊及國防部網站直接查詢自己未來退撫方案，「不要被手機裡的假訊息誤導」。

總統表示，國軍是最重要基石，基石穩固，國家才能安全穩定，她作為三軍統帥，要讓國軍服役及退役均得到最好的照顧，所以她就任總統後會到各個營地去，看看還有哪些地方需要照顧，包括這些時間也持續與國防部一起努力進行營舍改善計畫，將來官兵們可以在4或2人一間的房間得到充分休息，另在個人裝備也變得更好及更安全，同時也輕一點方便使用。

談到軍人年改，總統表示，服役制度要穩健讓官兵們沒有後顧之憂，這是國家應該做的，她要感謝國防部及退輔會費了很多心，建立新的退撫制度以符合國軍弟兄需求，而這軍改就是讓官兵服役時間愈久，退休福利及年金就更好，同時還有最低生活的樓地板保障，讓退役弟兄受到國家照顧，也讓年金機制能夠永續，不用擔心破產問題。

總統並提醒，近年在軍人年改議題上有假訊息在誘導，如果有什麼樣問題或需要查的資訊，應透過軍中資訊及國防部網站直接查詢自己未來退撫方案，「不要被手機裡的假訊息誤導」。

總統也說，改革讓退伍或即將退伍的國軍弟兄覺得被削減，她非常感謝他們對國家奉獻犧牲，但這是不得不做的改革，她同時也肯定這段時間對共軍頻頻動作，國軍也都堅守岡位並奮力完成任務，讓國人安心，全民不分你我為這個家園打拼，而她作為總統，將繼續作為國軍的靠山。

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